Alerta Naranja
Corte de luz afectó a gran parte de la ciudad
Este sábado por la tarde se registró la salida de la Línea N 1 de Media Tensión, que afecta a diversos sectores de la planta urbana y rural. Personal de Coopelectric trabajó por una hora aproximadamente para reestablecer el servicio.
Los sectores afectados fueron:
Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.
Parte de los barrios barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo.
Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V.
Sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto.
Sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.