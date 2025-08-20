Corte de luz en Espigas, Recalde y Blanca Grande
Desde la cooperativa eléctrica informaron que la línea troncal del sistema rural Blanca Grande se encuentra fuera de Servicio, lo cual afecta el suministro eléctrico de dichas localidades. Por otro lado, en el sistema rural Pourtale se registra la falta de una fase.
En ambos casos, las tareas de reposición presentan dificultades debido al anegamiento de los caminos a causa de la lluvia caída.
En el sistema rural de Blanca Grande aún se están desarrollando tareas operativas, por lo que la información será actualizada en las próximas horas.
Mientras que, en el sistema Pourtalé, los trabajos se reanudarán durante la jornada de mañana.