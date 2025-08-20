En ambos casos, las tareas de reposición presentan dificultades debido al anegamiento de los caminos a causa de la lluvia caída.

En el sistema rural de Blanca Grande aún se están desarrollando tareas operativas, por lo que la información será actualizada en las próximas horas.

Mientras que, en el sistema Pourtalé, los trabajos se reanudarán durante la jornada de mañana.