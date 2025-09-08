COOPELECTRICCorte de luz en la mañana de este lunesSegún informó la cooperativa, entre las 8:00 y las 10:00 se verá interrumpido el servicio eléctrico en la zona de JUNIN– SARGENTO CABRAL– PIEDRAS– DORREGO. El motivo es tareas de mantenimiento.lunes 8 de septiembre de 2025 08:46 LU32 Te podría interesar COOPELECTRIC Corte de agua en cinco barrios de la ciudadLa cooperativa informó que la interrupción se debe a las reparaciones de una cañería averiada en Sierras Bayas, en la intersección de las calles Rufino Arroyos y Olascagua. Se extiende hasta las 12:00 hs. de este sábado. No disponible sin conexión COOPELECTRICCorte de luz programado en Colonia NievasDesde la cooperativa, se informó la vigencia de una interrupción del servicio eléctrico en la localidad y zonas aledañas, entre las 7:30 hs. y las 11:30 hs. El motivo es tareas de mantenimiento. No disponible sin conexión Barrios de la ciudad “Nos sentimos olvidados”Vecinos del barrio Norte comentaron cuáles son las necesidades del lugar delimitado por las calles Rivadavia, Pringles, Trabajadores y la colectora de la ruta 226. No disponible sin conexión Elecciones 2025Los candidatos debaten en el campus universitario“Olavarría. El debate” se inició a las 20:00, con la moderación de Inés Ceballos y Luis Ventos. Se desarrolla en el edificio de aulas comunes, en el salón más grande que tiene la UNICEN en nuestra ciudad. No disponible sin conexión