Corte de luz programado en Colonia Nievas
Desde la cooperativa, se informó la vigencia de una interrupción del servicio eléctrico en la localidad y zonas aledañas, entre las 7:30 hs. y las 11:30 hs. El motivo es tareas de mantenimiento.
jueves 4 de septiembre de 2025 07:35