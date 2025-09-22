Coopelectric
Corte parcial en Av. Pringles por reparación de pérdida de agua
A partir de las 08:30 de este martes, personal de la cooperativa realizará tareas en media calzada de Avda. Pringles, mano que va desde Av. del Valle hacia Av. Colón, para reparar una pérdida de agua. Sugieren circular con precaución.
Las tareas buscan reparar una pérdida de agua en Av. Pringles esquina Álvaro Barros. Debido a que dicha calzada se verá reducida, desde la cooperativa sugieren transitar con precaución por la zona.
Se estima que se extenderán hasta las 12:00 hs aproximadamente.