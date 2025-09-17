De acuerdo con lo que se detalló desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el recorrido será el siguiente: a las 7:30 se iniciará desde el predio ferial de la Sociedad Rural, por avenida Ituzaingó hasta avenida Del Valle; luego por Del Valle hasta Lavalle; después por Bolívar hasta Vicente López y, por último, culminará en el cruce con San Martín.

Permanecerán durante 20 minutos en el Paseo Jesús Mendía, donde realizarán la ceremonia religiosa frente a la iglesia San José.

Por este motivo se realizarán cortes en la circulación sobre San Martín y Alsina, y en Vicente López y General Paz, que se iniciarán alrededor de las 8 horas.

Posteriormente tomarán por Vicente López hasta avenida Colón, Colón hasta avenida Ituzaingó, y por la misma continuarán hasta avenida De los Trabajadores, sitio donde culminará el acompañamiento del personal de Control Urbano, dado que desde ahí continuarán con su recorrido por calles de tierra y caminos vecinales.