Cronograma de Agosto del Quirófano Veterinario Móvil
Las intervenciones se dan en el marco de la campaña municipal “Querer es Cuidar”, impulsada con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía.
Este Lunes 4 y de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el Partido de Olavarría estará en Barrio Sarmiento, Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Mitre casi Ayacucho).
El próximo miércoles 6,en Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos – Destacamento 2 (Monseñor Cáneva N.º 1416.El Jueves 7,en Barrio Trabajadores, Domicilio particular – Calle 98 BIS Nº 950 y el Viernes 8 en Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)
Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.
Para sacar turnos los interesados deben comunicarse previamente por llamada o WhatsApp al 15-666400, esto es así ya que al momento de sacar el turno se le brindará toda la información necesaria al vecino/a y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal.
Cronograma Completo de Agosto
- Lunes 04/08, Sarmiento, Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Mitre casi Ayacucho)
- Miércoles 06/08, Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos – Destacamento 2 (Monseñor Cáneva Nº 1416)
- Jueves 07/08, Trabajadores, Domicilio particular – Calle 98 BIS Nº 950
- Viernes 08/08, Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)
- Lunes 11/08, Santa Luisa, Delegación Municipal
- Miércoles 13/08, Loma Negra, Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)
- Feriado “Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín” (Traslado Día)
- Lunes 18/08, Nicolás Avellaneda, Quinta Buglione. (Av. Avellaneda entrada por calle Laprida).
- Martes 19/08 y Miércoles 20/08, Pickelado, Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez).
- Viernes 22/08, Recalde, Delegación Municipal
- Lunes 25/08, Villa Magdalena, SUM del NIDO (Necochea 6030)
- Miércoles 27/08, 12 de Octubre, Sociedad de Fomento (Calle 13 e Hipólito Yrigoyen)
- Jueves 28/08, Provincias Unidas, Sociedad de Fomento (Santa Cruz y Azopardo)
JLR