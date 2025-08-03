Este Lunes 4 y de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el Partido de Olavarría estará en Barrio Sarmiento, Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Mitre casi Ayacucho).

El próximo miércoles 6,en Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos – Destacamento 2 (Monseñor Cáneva N.º 1416.El Jueves 7,en Barrio Trabajadores, Domicilio particular – Calle 98 BIS Nº 950 y el Viernes 8 en Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)

Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Para sacar turnos los interesados deben comunicarse previamente por llamada o WhatsApp al 15-666400, esto es así ya que al momento de sacar el turno se le brindará toda la información necesaria al vecino/a y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal.

Cronograma Completo de Agosto

Lunes 04/08, Sarmiento, Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Mitre casi Ayacucho)

Miércoles 06/08, Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos – Destacamento 2 (Monseñor Cáneva Nº 1416)

Jueves 07/08, Trabajadores, Domicilio particular – Calle 98 BIS Nº 950

Viernes 08/08, Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)

Lunes 11/08, Santa Luisa, Delegación Municipal

Miércoles 13/08, Loma Negra, Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)

Feriado “Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín” (Traslado Día)

Lunes 18/08, Nicolás Avellaneda, Quinta Buglione. (Av. Avellaneda entrada por calle Laprida).

Martes 19/08 y Miércoles 20/08, Pickelado, Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez).

Viernes 22/08, Recalde, Delegación Municipal

Lunes 25/08, Villa Magdalena, SUM del NIDO (Necochea 6030)

Miércoles 27/08, 12 de Octubre, Sociedad de Fomento (Calle 13 e Hipólito Yrigoyen)

Jueves 28/08, Provincias Unidas, Sociedad de Fomento (Santa Cruz y Azopardo)

JLR