La referente explicó que “había pocos fondos para este año y surgió la idea de generar una peña folclórica, pusimos manos a la obra y arrancamos. La idea es recaudar fondos para las cosas de los niños.

Floriana explicó que el jardín “es una institución de muchísimos años, es muy grande, es muy organizada. Cuando hay que pintar en el patio, se consiguen pinturas donadas o se compran desde la cooperadora, o desde otros fondos también. Si hay que ir a pintar se pinta, compramos regalitos para los niños también, si hace falta, bueno, el otro día falta una impresora y se compró la impresora también desde la comisión, así que bueno, contentos que podemos lograr esas cosas”.

La peña se va a realizar el sábado 23, en el club Pueblo Nuevo con varios artistas locales y servicio de cantina; con entradas a la venta en puerta.

NB