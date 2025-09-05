Marisa Jauregui, referente de la Subcomisión de Damas de Bomberos Voluntarios, junto con el Consejo Directivo, con el Presidente Hugo Fayanas, con Raúl Ferreyra, Comandante General; organizamos desde la Subcomisión de Damas cuatro charlas al año y en esta oportunidad es con LALCEC, con la doctora Natalia Álvarez, para trabajar sobre respiro sano, cómo nos podemos cuidar, cómo se pueden cuidar los bomberos y las bomberas en esto de los incendios y demás, y también el tema de las espirometrías para que puedan cada uno tener un registro y el año que viene volver a trabajar sobre esto y hacer un relevamiento entre los bomberos".

Ivonne Olivetto, presidenta de LALCEC, contó que “el pilar fundamental es Natalia Álvarez, nuestra neumonóloga, quien trabaja hace mucho tiempo desinteresadamente, en este taller de cesación tabáquica, brinda todo su profesionalismo a aquellos que quieran ir de manera gratuita a hacerse atender a fumadores y fumadoras, especialmente porque la incidencia del tabaco en el cáncer es uno de los factores primordiales”.

La especialista Natalia Álvarez resaltó la importancia de visitar especialistas: “como médico te basas en estudios, en trabajos que están avalados científicamente y no por algo que invento. Entonces la industria para tener clientes trata de enganchar a gente y la realidad es que no le interesa la edad nuestra, le interesan los niños de 10 a 14 años. Entonces hay que tratar de cuidarlos y también cuidar a la gente que está encargada también, como decían las chicas, de cuidarnos”.

“Es cuestión de empezar a divulgar la información. Y lo hacemos gratuitamente, a diferencia de la industria que gasta 8 millones de dólares en promocionar su producto” cerró la neumonóloga.

