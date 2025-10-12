Culmina hoy la Feria "Libros en Olavarría" y el Festival del Libro
Este domingo llega a su fin la 29.ª Feria Libros en Olavarría y la 4.ª edición del Festival del Libro. Las actividades, con entrada libre y gratuita, se desarrollan en el Centro Cultural Municipal San José.
Este domingo habrá varias propuestas y, en el cierre, la presentación de Rechimuzzi en el auditorio con la charla “Experimento, futuro y locura”.
Ayer, sábado, estuvo a cargo Gonzalo Heredia, el escritor y actor que presentó su libro “Extranjera”. La actividad se desarrolló ante un importante marco de público que, pese a las condiciones climáticas adversas, se acercó al espacio municipal a disfrutar de la propuesta.
Hubo presencia de público en toda la jornada, más allá de las persistentes lluvias y tormentas que se prolongaron durante casi todo el día.
Este domingo las propuestas seguirán en las distintas salas y auditorios, con el siguiente cronograma:
_ 15 horas. IIAO. Actividad al paso: “Club de lectura antropológica”.
_ 16 horas. Auditorio B. Marcela Heinrich presenta el libro “Bibliotecas del futuro. Un viaje desde Alejandría a la conectividad global”.
_ 16 horas. Taller de teatro, por Biblioteca Crucero General Belgrano.
_ 17 horas. Auditorio A. Charla-taller de Diego Rojas: “A mi manera, te cuento mis libros”.
_ 17 horas. Auditorio B. Club de lectura “La sociedad de las poetas muertas”.
_ 17 horas. Show de circo y magia a cargo del mago Eddy.
_ 18 horas. Set de vinilos a cargo de Juan Fleitas.
_ 18 horas. Presentación del libro “Eventos canónicos” - Biblioteca 1.º de Mayo.
_ 18 horas. Auditorio B. Actividad recreativa de escritura y lectura “Postas literarias”: desde la Escuela Municipal Alfonsina acercan esta propuesta para que los asistentes tengan la experiencia de leer y escribir textos de distintos géneros.
_ 18 horas. Auditorio A. Mesa de poesía. Presentación de libros: Gloria Suárez, “Añoranzas 1 y 2”; Guillermina Massaro, “Somos momentos (una historia de amor)”; y Eliana Wilde, “Cicatrices”.
_ 20 horas. Auditorio. Rechimuzzi. Charla “Experimento, futuro y locura”.
Por último, tal como sucedió durante toda la propuesta, habrá actividades permanentes desde el Museo Dámaso Arce y el IIAO en distintos espacios del Centro Cultural Municipal San José.