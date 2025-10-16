Participaron del acto trabajadores y trabajadoras municipales, referentes barriales, sociedades de fomento, clubes y estudiantes del Jardín 902, Jardín 910 y de la Escuela Nº 60.

En el marco del acto se entregaron distintos reconocimientos a personal municipal que desempeña a diario un invalorable trabajo en dicho espacio.

El Servicio Territorial Nº 2, ubicado en Av. Alberdi y Coronel Suárez, inició sus actividades el 27 de julio de 2015, con el objetivo de descentralizar la atención municipal en el territorio para los vecinos y vecinas de los barrios Coronel Dorrego, San Martín, Esfuerzo Propio, Pickelado, Alberdi, El Provincial y sectores aledaños.

En dicho edificio funciona el Centro de Atención Primaria de la Salud 18, el Jardín Maternal “Mi Casita”, la Dirección de Políticas Sociales y el Programa Callejeada. Además, se brindan una gran variedad de propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad: actividades deportivas, culturales y educativas ofrecidas por distintas áreas municipales y por instituciones de la comunidad —Equipo de Crianzas Respetuosas, Escuela de Educación Primaria para Adultos Nº 702, Educación Secundaria para Adultos a cargo del CENS 451 y el Programa Fines—, la Orquesta Escuela, talleres de manualidades, yoga, folclore y de estimulación cognitiva.

Estos servicios y propuestas municipales hacen que diariamente se acerquen alrededor de 260 vecinos y vecinas de dicha zona.

A través de los años, el Servicio Municipal Territorial 2 se convirtió en un emblema significativo para la comunidad, que permite acercar derechos a las familias del territorio y descentralizar los recursos y servicios municipales para vecinos que viven en su área de referencia.

Tras las palabras se procedió al corte de torta, la presentación de la Escuela Orquesta y del grupo de folklore del espacio, para dar un cierre a esta celebración enmarcada en los 10 años del Servicio Territorial Nº 2.

Una vez finalizado el acto, continuaron las actividades enmarcadas en el Festival por la Salud Mental con distintas propuestas recreativas orientadas a la prevención y promoción de la salud mental.