Daniel Ayçaguer, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, reconoció que “es un honor para mí en los 80 años de estar rural, que me toque presidir justo en los 80 años, la verdad que un honor por un lado, una responsabilidad por otro, pero bueno, ahí estamos, con un buen equipo de trabajo, la verdad que es una comisión que está trabajando mucho para mantener el predio, para sumar animales en las ferias”.

Al ser consultado por los proyectos en lo que resta del año, Ayçaguer aclaró que “con algunos proyectos que nos faltan cumplir, muchas cosas que se están haciendo, le hemos dado un empujón importante a todo lo que es el predio, a los salones de fiesta, al predio en sí, fíjate que en el último año se empezaron a hacer las fiestas grandes de Olavarría, del verano, viste, de juventud, se empezaron a hacer ahí en el predio, que es un lugar bárbaro, la fiesta de doma y folclore, una fiesta a nivel provincial reconocida, también se hace en nuestra rural”.