Desde la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales, se brinda información precisa en relación a la nueva Ley de Alquileres (Ley N° 27.737), en vigencia desde este miércoles 18 de octubre.

De acuerdo a los datos proporcionados por dicha dependencia, se destaca que los contratos celebrados bajo vigencia de la anterior ley deben respetarse hasta su finalización.

En cuanto a la duración de los contratos, no hay modificaciones: se mantiene en tres años.

Respecto a la actualización de los montos, antes los montos de alquiler se ajustaban anualmente mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central; mientras que, a partir de la presente Ley, la actualización se realiza cada seis meses y se basa en el coeficiente Casa Propia.

Según el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el nuevo coeficiente Casa Propia toma en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Ejemplo: una persona que desde mayo de 2023 pagó un alquiler de $100.000 y necesita saber cuánto deberá abonar desde noviembre 2023.

El inquilino deberá ingresar a la página Web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para ver cuáles fueron los últimos seis valores del índice Casa Propia.

Luego, tendrá que multiplicarlos entre sí. En este caso, la cuenta que realizará (según los valores oficiales publicados) es 1.0522 x 1.0557 x 1.0558 x 1.0571 x 1.0576 x 1.0628. TOTAL: 1.3935079

Posteriormente, deberá multiplicar el resultado por los $100.000. (100000 x 1.3935079)

Ese inquilino deberá empezar a pagar desde noviembre de 2023 unos $139.000 durante los siguientes seis meses.

Alquileres y AFIP

La obligación de registrar los contratos en AFIP queda intacta y no se modifica.

Los ingresos generados por el alquiler de viviendas quedan fuera del monotributo. Es decir, que no se computa el alquiler como parte de los ingresos del monotributo, por lo tanto, no se computa para la recategorización, con el límite de hasta 2 alquileres de viviendas.

Regulación adicional

Algunas otras reglas introducidas en la Nueva Ley de Alquileres incluyen la siguiente normativa:

Pago por adelantado: Se prohíbe a los propietarios solicitar el pago de alquileres con varios meses de anticipación.

Anuncios en pesos: Todas las publicaciones relacionadas con alquileres deben expresarse en moneda local, es decir, en pesos argentinos.