Sostuvo que el beneficio llega a más de 43.000 hogares de nuestro distrito. La mayoría tiene un descuento del 30% en el total de la factura, mientras que otros, los menos, alcanzan el 50% de la misma.

En otro punto del diálogo, para demostrar la situación por la que está pasando la industria, pero sobre todo el comercio de nuestro distrito, Baldino afirmó que el fin de mes empieza el día 10 ahora.

Destacó la cantidad de familias que deben pagar la comida con tarjeta de crédito y reveló que septiembre, en Olavarría, queda como el tercer mes consecutivo en que el precio de los alimentos ha subido por encima del 2%, según el relevamiento propio de la comuna.