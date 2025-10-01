El Municipio de Olavarría informa que actualmente se registran demoras en la entrega de licencias de conducir debido a un nuevo retraso por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el envío de insumos. La situación ya registra varios días, pero no hay precisiones respecto de cuándo podría regularizarse.

En ese marco, desde la Dirección de Licencias de Conducir se explicó que el funcionamiento de la oficina local es normal, tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, así como también en la respuesta a trámites y gestiones. Sin embargo, por el momento no se está pudiendo llevar a cabo la impresión y entrega de licencias.

No obstante, a raíz de que esta situación se registra en toda la provincia, desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, se llevaron a cabo los procesos necesarios para prorrogar la resolución 198/25, que habilita a personas con el trámite de renovación ya culminado a poder circular con un certificado de habilitación que es entregado, precisamente, al renovar o sacar la licencia por primera vez.

Por último, para consultas o información se recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, en la sede de San Martín 2522. Vale mencionar que también se cuenta con una línea telefónica para comunicarse vía WhatsApp: 2284 695804.