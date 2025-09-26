Se suspende nuevamente el festejo por el Día de la Persona Jubilada y el Día de la Primavera, que estaba pautado para desarrollarse este viernes en el Centro Cultural San José.

También se informó que se reprograma la jornada de senderismo del programa “Aventura con historia” para el próximo viernes 10 de octubre, en el marco del fin de semana largo.

Además, por razones climáticas, se reprogramó el puesto de vacunación antirrábica que se iba a disponer en la plaza Manuel Belgrano, en el barrio San Vicente, en el marco de la campaña anual municipal.

Así, la jornada fue reprogramada para el 4 de octubre, a partir de las 9:30 horas.