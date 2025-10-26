Olavarría, en su ciudad cabecera, registró niveles de precipitación cercanos a los 90 mm, a lo cual debe añadirse lo que sucede “aguas arriba”, como por ejemplo en Santa Luisa, donde las lluvias registraron niveles por encima de los 150 milímetros, ocasionando además diversas complicaciones en materia de accesos y transitabilidad.

Dicha agua acumulada es la explicación del crecimiento del arroyo Tapalqué que puede percibirse en distintos tramos, principalmente en aquellos que atraviesan el centro de la ciudad.

De acuerdo con lo que se precisó desde la Dirección de Hidráulica, las mediciones más recientes en el sector de Querandíes, que permite no solo comprender el crecimiento sino también predecir su comportamiento, arrojan niveles considerablemente por debajo de medidas que podrían denominarse como críticas.

A la par, se detalló que también se analizan variables y estrategias con respecto a las compuertas, las cuales aún no han sido abiertas porque los niveles de crecimiento aún no lo ameritan.