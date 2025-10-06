“Acompañamos a Javier, a su familia y a sus seres queridos en este momento, deseando su pronta recuperación”, manifestaron.

“Este hecho nos conmueve y obliga a reflexionar como sociedad. La inseguridad atraviesa a todos los sectores, sin distinciones, y requiere respuestas serias, sostenidas y coordinadas, lejos de la indiferencia o del aprovechamiento político”, indicaron.

“La violencia que vivimos cotidianamente no puede naturalizarse. Es tiempo de recuperar el valor de la vida, del respeto y del compromiso por el otro, construyendo entre todos una comunidad más justa y segura”.

“Reiteramos nuestro acompañamiento a Javier y pedimos a las autoridades que se investigue el hecho con la mayor celeridad posible”, concluyeron.