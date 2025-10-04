Desde la Dirección Municipal de Licencias de Conducir se ha detallado el funcionamiento de la oficina local, tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, como así también la respuesta a trámites y gestiones. Sin embargo, en los últimos días no se había podido concretar la impresión y entrega de licencias en tiempo y forma.

La novedad ahora está dada en que las gestiones realizadas desde dicha área permitieron contar con los insumos necesarios para, al menos, poder llevar adelante la impresión de las licencias tramitadas hasta el último viernes inclusive. Las personas que ya culminaron con el trámite podrán retirarlas desde este lunes 6, en el horario de 7 a 14 horas.

Se recuerda, a la par, que desde el área se despliega un operativo de atención descentralizada en articulación con las Delegaciones Municipales, para acercar a estas comunidades la gestión de las licencias.