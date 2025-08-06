Al entregar el proyecto, los representantes de la UCR manifestaron su más enérgico repudio al veto del Presidente Javier Milei a la Ley 27.791 y 27.793 que declaraban la Emergencia Pública en Discapacidad y la actualización de los Haberes Jubilatorios.

Al respecto, la candidata a primera concejal por el espacio Somos señaló que “es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno Nacional”.

En la misma línea, afirmó que “no podemos dejar a estos sectores de la sociedad más tiempo desprotegidos. Necesitamos más políticas públicas concretas, y menos excusas”.

“Creemos que si hay plata para las fuerzas armadas y para la propaganda oficial, también tiene que haber para las personas con discapacidad y para los jubilados”, sentenció.