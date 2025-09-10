Despachos de cemento estables: agosto fue el peor de los últimos diez años

Se despacharon algo más de 889 mil toneladas en agosto de este año, parejo con las 893 mil despachadas en 2024, pero distantes del promedio de más de 1 millón de toneladas que viene dándose desde hace tiempo, excepto el 2020 año de pandemia en que se despacharon más de 922 mil toneladas.

Respecto al mes de julio, también hubo una caída de 0,2%, lo que hace prácticamente que el nivel de despachos de cemento, se lo pueda entender como estable.

En años anteriores, agosto es un mes que marca el inicio de una meseta, ya que en septiembre y octubre se registran niveles de despacho similares, y la caída habitual se da en los meses de noviembre y diciembre.

El acumulado, o sea, el total de cemento despachado a lo largo del 2025, está un 8,4% arriba, respecto de lo que se había despachado para esta misma altura del año 2024.

Recordemos que la importancia de estos datos para nuestro distrito, tiene que ver con que desde Olavarría surge la mitad del compuesto que se consume en el país y que las cementeras son una de las ramas que mayores contribuciones en concepto de tasas aportan al erario municipal, más allá del impacto directo e indirecto en el nivel de la actividad económica, en el día a día.