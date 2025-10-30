Centro Deportivo y Cultural
Destacan la actividad diaria en el “Maradona” en el día de su cumpleaños
La responsable de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad, Laura Gamberini, dialogó con la unidad móvil de LU32 en el marco de la jornada que se realiza este jueves en el barrio Matadero.
Señaló que circulan 120–130 personas en las actividades que sostienen durante todas las semanas, de lunes a viernes. También, manifestó, diagraman cosas diferentes para los sábados.
En tanto que los domingos, los vecinos y las vecinas del barrio se han apropiado del lugar y lo usan para pasar la tarde, se alegró la funcionaria.