“Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad rural y asegurar un adecuado medio de traslado y un canal de salida de la producción local, se llama a licitación para realizar dichos trabajos, que alcanzan a la totalidad de los caminos del partido, tanto sean primarios, secundarios o terciarios”, indicaron.

La zona será dividida en dos partes: zona A, con una extensión total de 1.045,85 km, y zona B, que comprende 1.073,97 km.

Los trabajos consistirán en la eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre paso del agua a través de la alcantarilla, permitiendo de este modo el mantenimiento de un buen drenaje. De igual manera, se efectuará la limpieza y encausamiento de los cursos de agua existentes, tanto al ingreso como a la salida de la misma.

También se incluyen las tareas de reparación de alcantarillas, el reemplazo de tubos dañados, la reconstrucción de secciones y la conservación de la tapada mínima. Se repararán las secciones o bien se reemplazarán los caños rotos, de manera individual, cuando fuese posible. De lo contrario, se cambiará la alcantarilla completa, debiendo realizar en ambos casos una base firme donde se asiente perfectamente la alcantarilla.

La Licitación Pública Nº 25/25 se abrirá el día 1.º de octubre, a las 10 horas, en el Palacio San Martín. El pliego de bases y condiciones estará disponible a partir del próximo martes 16 de septiembre y se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web del municipio www.olavarria.gov.ar.

El presupuesto oficial total estimado por el municipio es de $314.600.000.