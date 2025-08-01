El maestro cervecero contó: “estamos celebrando el Día de la Cerveza en Olavarría, porque en nuestra ciudad hay grandes productores, es una ciudad que hemos logrado y cada vez se está logrando la cultura de lo que es la cerveza artesanal, lo que son los distintos estilos, lo que son un poco tener la cultura de cada uno de los países que tiene atrás cada una de nuestras cervezas que fabricamos y que fabrican los colegas cerveceros en la ciudad y por eso hay que disfrutarlo y aprovechar todo lo que tenemos en nuestra ciudad. Principalmente en el caso de Gaia es una cervecería boutique que hoy en día cuenta con 8 estilos en lata y 7 estilos en botellas”.

“Trabajamos un poco distinto al resto de las cervecerías porque nos dedicamos a hacer cervezas añejadas, cervezas de guarda, cervezas con un carácter y un espíritu propio que trae una tradición de cada país de donde se ha originado esta cerveza y la llevamos al mundo moderno a la complejidad de sabores, de lo que es la gastronomía para llevarlo con las técnicas y la producción y nivel de calidad que se busca hoy en día” sintetizó el productor local.

“Principalmente invitaría de nuestra cerveza a tomar una mini neipa argenta, que es una cerveza rubia, con muy poca agregación alcohólica, solamente 3,5, y va del mundo de las cervezas suaves, pero lupuladas, van a encontrar sabores cítricos, sabores frutales, y va a ser un punto de entrada para el que no esté acostumbrado a lo que es la cerveza artesanal, porque dice que por ahí es muy fuerte o muy intensa, es un punto equilibrado, con poco alcohol y sabor intermedio. Muchísimas gracias a ustedes y viva la birra” cerró Matías.

