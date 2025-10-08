El 7 de octubre se conmemora el Día de la Guía en Argentina, en honor a la fundación de la Asociación Guías Argentinas (AGA) en 1953, que dio origen al movimiento de las Guías en el país. Se celebra el servicio, la hermandad y la unión entre las Guías, reconociendo el impacto positivo y el desarrollo del potencial de las niñas y jóvenes en el movimiento scout.

Guadalupe Santana, una de las representantes locales, contó que “las Guías pertenecemos a una asociación que es la Asociación Guías Argentinas, que cumple precisamente hoy 72 años, y también somos miembro de una organización mundial de guías y guías scout. Es un movimiento de educación no formal que nos permite a nosotras, las voluntarias, contribuir a la educación de niñas y jóvenes, precisamente para formarlas y acompañarlas para poder hacer cambios significativos en la sociedad. Y bueno, a través de eso llevamos adelante diferentes programas”.

Otra de las Guías contó que realizan distintas actividades, como por ejemplo “vida en la naturaleza; hacemos campamentos, muchos juegos. Eso es particularmente en lo que nos basamos: en la temática de los juegos y, a partir de ahí, ellas actúan. Tanto para divertirse, de pasarla bien, como para aprender; según la temática, aprenden un montón de cosas”.