El 7 de octubre se conmemora el Día de la Guía en Argentina, en honor a la fundación de la Asociación Guías Argentinas (AGA) en 1953, que dio origen al movimiento de las Guías en el país. Se celebra el servicio, la hermandad y la unión entre las Guías, reconociendo el impacto positivo y el desarrollo del potencial de las niñas y jóvenes en el movimiento scout.

Guadalupe Santana, una de las representantes locales contó que “las guías pertenecemos a una asociación que es la Asociación Guías Argentinas que cumple precisamente hoy 72 años y también somos miembro de una organización mundial de guías y guías scout. Es un movimiento de educación no formal que nos permite a nosotros, las voluntarias, contribuir a la educación de niñas y jóvenes precisamente para formarlas y acompañarlas para poder hacer cambios significativos en la sociedad. Y bueno, a través de eso llevamos adelante diferentes programas”.

Otra de las guías contó que realizan distintas actividades como por ejemplo “vida a la naturaleza, hacemos campamentos, muchos juegos. Eso es particularmente en lo que nos basamos, en la temática de los juegos y a partir de ahí ellas hacen. Tanto de divertirse, de pasarla bien, de aprender, según la temática aprenden un montón de cosas”.