Día de San Cayetano: Ya se acercan los fieles a la Parroquia
Graciela, colaboradora de la Parroquia San Cayetano del Barrio CECO, dialogó con la Unidad Móvil de LU32 y contó que los fieles ya se acercan desde temprano a agradecer y rezar por paz, pan y trabajo. En la previa de la tradicional peregrinación, Graciela aseguró que esperan una gran convocatoria ya que todos los años ocurre, es un Santo muy querido, y detalló cómo se puede colaborar con la Parroquia durante esta jornada.
"Arrancó tempranito, y ya mucha gente está pasando, gracias a Dios. Vienen a pedirle pan trabajo y paz como es el lema de este año", indicó Graciela.
"Todos los años pasa esto, es un santo muy querido", celebró Graciela.
En cuanto a cómo se puede colaborar durante todaesta jornada con la Parroquia San Cayetano del barrio CECO, Graciela señaló que:
"Venden números para una rifa, que este mes se sortea un corderito. Va a estar la mesa dulce, tenemos la santería también y Cáritas que están funcionando para las donaciones que la gente quiera traer, que se necesita mucho", concluyó Graciela, colaboradora de la Parroquia San Cayetano del barrio CECO.
CB