"Arrancó tempranito, y ya mucha gente está pasando, gracias a Dios. Vienen a pedirle pan trabajo y paz como es el lema de este año", indicó Graciela.

"Todos los años pasa esto, es un santo muy querido", celebró Graciela.

En cuanto a cómo se puede colaborar durante todaesta jornada con la Parroquia San Cayetano del barrio CECO, Graciela señaló que:

"Venden números para una rifa, que este mes se sortea un corderito. Va a estar la mesa dulce, tenemos la santería también y Cáritas que están funcionando para las donaciones que la gente quiera traer, que se necesita mucho", concluyó Graciela, colaboradora de la Parroquia San Cayetano del barrio CECO.

CB