Cada 4 de Agosto se celebra el día en recuerdo a la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que fue el primer sindicato en el país en reunir a los trabajadores de este sector.

Sobre los comienzos la propietaria contó que "fué sin querer, en medio de la pandemia, hicimos la inversión, juntamos el equipo y empezamos con muchas ganas".

Acerca de la importancia del equipo, indicó que "es lo principal, siempre por mejorar y satisfacer a la clientela".

En cuanto al rol del panadero dijo que "nuestro panadero saca un as bajo de la manga, sus manos, su saber, su experiencia y el amor que le pone a lo que hace ", concluyó.

JLR