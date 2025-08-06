Fue marcado por sus inicios, ya que contó “desde que nací, era muy chico, en Río Negro. Mi casa parecía un zoológico, hasta un peludo tenía de mascota en el patio. Iba a las chacras, me gustaba criarlos, y luego soltarlos. Un día le dije a mi mamá que iba a estudiar veterinario, imagínate, en aquella época muy difícil, parecía imposible, el país estaba complicado” contó.

Recuerda que “Nos vinimos tres compañeros de la escuela a estudiar veterinaria y hoy los tres somos veterinarios”.

Sobre legado profesional expresó “Estoy muy contento porque ahora mi hija también es veterinaria, trabajando con las mascotas, es muy lindo”.

En cuanto al comportamiento de la sociedad hacia los animales detalló “Cambió mucho el significado de mascota. Antes el animal estaba solo, atado, afuera, bajo la lluvia, el frío. Y era normal eso. Ahora no. Igual siempre digo que son animales, no son humanos”.

Con respecto a lo más lindo y no tanto de la profesión relató “Me gusta tratarlos, curarlos. Cuando le das el alta, es un placer, mejorarle la vida. Uno los ve cuando vienen enfermos y cuando se van de alta.” Sin embargo, lo feo es “Cuando tenemos que tomar una medida drástica con la mascota y hacerlo dormir, tener que hablar con la familia, es algo muy duro, feo”.

JLR