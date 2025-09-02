Para sacar turnos, los interesados deben contactar previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 15-666400. En ese momento se le brindará toda la información necesaria al vecino y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal. Recordamos que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12:00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Cronograma septiembre

Miércoles 3/09 – Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos – Destacamento 2 (Monseñor Cáneva Nº 1416)

Miércoles 10 y jueves 11/09 – Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros Nº 3950)

Viernes 12/09 – Recalde, Delegación Municipal

Lunes 15/09 – Espigas, Delegación Municipal

Miércoles 17/09 – Loma Negra, Club Independiente VAF (Inmigrantes s/n)

Jueves 18/09 – Independencia, Centro de Día Nº 4 (Tacuarí Nº 1643)

Viernes 19/09 – Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)

Lunes 22/09 – Villa Mailín, CAPS N.º 22 (Balcarce y Mendoza)

Miércoles 24 y jueves 25/09 – CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas)

Lunes 29/09 – Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario Nº 1380)