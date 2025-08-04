Dieron a conocer el cronograma por el Día de San Cayetano
La parroquia del barrio CECO informa las actividades para este jueves 7 en honor al Santo Patrono del pan y del trabajo. En esta oportunidad, el lema elegido es “San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza”. Ese día comenzará con la apertura de las puertas del templo parroquial desde las 7:30 horas, para que puedan acercarse los fieles y peregrinos.
Las misas serán a las 10:30 horas encabezada por el Padre Rafael Grasetti; a las 14 horas con el Padre Enrique Germade; a las 16:00 horas a cargo de el Padre Juan Alberto Ceverio y, finalmente, a las 19:00 horas donde será presidida por el Padre Marcos Picaroni.
Se rezará el Santo Rosario, habrá ocasión para bendiciones y el Sacramento de la Reconciliación.
De manera paralela, estarán abiertas la Feria de Cáritas y del Plato para colaborar con las obras de la Iglesia y la Santería.
En cuanto a la procesión y peregrinación bajo la consigna “Caminemos juntos más paz, pan y trabajo”, comenzará a las 15:15 desde las Avenidas Pueyrredón y Pellegrini con cánticos y oraciones.
Previamente, a las 14:30 hs desde el Paseo Jesús Mendía también marcharán por calle Rivadavia hasta Avenida Avellaneda, de allí a Santa Cruz y, finalmente, tomarán la calle Rossi, dentro del barrio CECO.
Desde la parroquia se invita a toda la comunidad a participar, recordando que se dispondrá de una camioneta, para llevar donaciones de alimentos no perecederos y ropa.
