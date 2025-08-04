Las misas serán a las 10:30 horas encabezada por el Padre Rafael Grasetti; a las 14 horas con el Padre Enrique Germade; a las 16:00 horas a cargo de el Padre Juan Alberto Ceverio y, finalmente, a las 19:00 horas donde será presidida por el Padre Marcos Picaroni.

Se rezará el Santo Rosario, habrá ocasión para bendiciones y el Sacramento de la Reconciliación.

De manera paralela, estarán abiertas la Feria de Cáritas y del Plato para colaborar con las obras de la Iglesia y la Santería.

En cuanto a la procesión y peregrinación bajo la consigna “Caminemos juntos más paz, pan y trabajo”, comenzará a las 15:15 desde las Avenidas Pueyrredón y Pellegrini con cánticos y oraciones.

Previamente, a las 14:30 hs desde el Paseo Jesús Mendía también marcharán por calle Rivadavia hasta Avenida Avellaneda, de allí a Santa Cruz y, finalmente, tomarán la calle Rossi, dentro del barrio CECO.

Desde la parroquia se invita a toda la comunidad a participar, recordando que se dispondrá de una camioneta, para llevar donaciones de alimentos no perecederos y ropa.

JLR