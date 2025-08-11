El mandatario comenzará en Azul y luego se trasladará a Olavarría, donde entregará 60 casas del barrio CECO III, cuyo anuncio se realizó la pasada semana.

Tras eso, el itinerario continúa por la Casa de la Provincia en Junín y Necochea, que ya funciona, pero será inaugurada por Kicillof.

Una vez concluido, la comitiva se moverá hasta la pavimentación en calle La Rioja, donde se está llevando a cabo la obra entre Colón y Hornos, con fondos provinciales.

La última parada, por ahora, está dada en el Polo Judicial, al que Bianco calificó como “una obra muy importante, con una historia muy larga” que, precisó, terminarán invirtiéndose unos 15 mil millones de pesos.

En Azul, donde llegará primero, entregará equipamiento en el Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” y una ambulancia.

MR