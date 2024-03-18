La gran cantidad de agua caída durante la madrugada que superó los 100 milímetros provocó distintos inconvenientes a lo largo de la ciudad de Olavarría.

Debido a esto, alrededor de las 6.30 de esta mañana Jefatura Distrital informó que quedaban suspendidas las clases en turno mañana, dadas las condiciones climáticas vigentes. A mitad de mañana también se confirmó la suspensión para el resto de toda la jornada.

Por su parte desde el Municipio se informó que se suspendía la actividad administrativa de la comuna. Solo funcionan las áreas esenciales, con el objetivo de garantizar al mínimo la circulación. Se solicitaba a la comunidad evitar la circulación ya que había en esos momentos calles anegadas.

En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional se informaba que regía un alerta naranja para toda esta zona de la Provincia de Buenos Aires. Se esperaba que sigan ocurriendo tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo

Este alerta abarca a: Azul - Bolivar - Laprida - Olavarria - Tapalque.