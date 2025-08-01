El edil explicó que van a “hacer un pedido de sesión especial, para crear una comisión para investigar qué es lo que está pasando. Recabar toda la información, para convocar a todas las profesionales, y en paralelo estamos salvando una denuncia para presentar en la Fiscalía, para que investigue si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público, para que vea si realmente hubo tráfico de influencias”. E

“Vamos a pedir a la ANDIS que intervenga la Junta sin, obviamente, que esto impida el normal funcionamiento, porque hay mucha gente en espera”.

“Acá hay una denuncia de irregularidad que nadie se está haciendo eco” se lamentó el funcionario.

Galli se refirió, específicamente, a cómo se apartó a la médica que integraba la Junta y cómo esto les preocupa.

“Uno tampoco se quiere meter en el medio para no quedar uno vinculado, como que está atrás de algo de esto. Por eso es que también uno espera que las cosas se encaucen, que realmente haya fundamentos” indicó el edil.

“Cuando vimos la nota de la mujer esta, (N. de R.: Andrea Chiodi, entrevistada por Cadena 103) y pudimos tener acceso también a otras documentaciones, para poder corroborar que todo esto era cierto, es que uno ahí también es donde decide tomar intervención” aclaró.

Manifestó que tiene “bien en claro cuáles son los procedimientos con los que uno tiene que investigar. Todo ese procedimiento, que es el normal que se tendría que haber hecho, no se hizo”.

Calificó como “un papelón” decir que no hay denuncia cuando la denuncia existe, porque nosotros la vimos, y desconocer el hecho es lo peor que uno puede hacer.

Esto lo menciona, debido a la respuesta que se dio desde el municipio, a través de la jefa de gabinete, Mercedes Landívar.

“Uno lo primero que tiene que hacer es tratar de saber qué pasó, y acá lo que nunca se trató de saber es qué pasó. Y esto es lo que, principalmente, a nosotros nos da a pensar que las cosas o sucedieron, o por lo menos hay cosas raras que están queriendo esconder” concluyó.

