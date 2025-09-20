Cabe recordar que Olavarría se encuentra dentro del área de influencia de alertas de nivel “amarillo” y “naranja” por tormentas.

En otro sentido, desde la Comuna realizan trabajos para controlar los zumideros. Asimismo, se solicita a la comunidad no circular y colaborar siguiendo las siguientes recomendaciones:

               •             No sacar la basura.

               •             Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.

               •             Evitar actividades al aire libre.

               •             Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

               •             Realizar la carga de celulares.

               •             Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

               •             Si está en un vehículo, permanecer en su interior.

               •             Cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda.

               •             Mantener la limpieza de canaletas de techos y desagües de patios internos.

               •             Asegurar o retirar elementos que puedan caer desde altura (como macetas o chapas).

Por último, se recuerdan las vías de comunicación disponibles ante cualquier emergencia:

               •             100 Bomberos

               •             103 Defensa Civil

               •             107 Hospital

               •             2284-544817 Vecinos en Red (solo WhatsApp).

Distintos barrios afectados a raíz de las tormentas
Distintos barrios afectados a raíz de las tormentas
Distintos barrios afectados a raíz de las tormentas