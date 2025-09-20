Distintos barrios afectados a raíz de las tormentas
La unidad móvil de Lu32 realizó una recorrida por sectores de la ciudad que fueron afectados por las fuertes tormentas de este sábado. Se vieron calles anegadas en diferentes barrios, principalmente en la zona de Colón y Alberdi.
Cabe recordar que Olavarría se encuentra dentro del área de influencia de alertas de nivel “amarillo” y “naranja” por tormentas.
En otro sentido, desde la Comuna realizan trabajos para controlar los zumideros. Asimismo, se solicita a la comunidad no circular y colaborar siguiendo las siguientes recomendaciones:
• No sacar la basura.
• Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.
• Evitar actividades al aire libre.
• Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
• Realizar la carga de celulares.
• Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.
• Si está en un vehículo, permanecer en su interior.
• Cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda.
• Mantener la limpieza de canaletas de techos y desagües de patios internos.
• Asegurar o retirar elementos que puedan caer desde altura (como macetas o chapas).
Por último, se recuerdan las vías de comunicación disponibles ante cualquier emergencia:
• 100 Bomberos
• 103 Defensa Civil
• 107 Hospital
• 2284-544817 Vecinos en Red (solo WhatsApp).