Celebración
Diversidad y respeto en Sierra Chica
Este jueves se llevó a cabo un acto comunitario por el respeto y la diversidad en Sierra Chica que contó con la presencia de distintas instituciones educativas de la localidad.
Con una importante presencia de las familias, que acompañaron las producciones de las instituciones educativas, se realizó un acto por el respeto y la diversidad.
El encuentro se realizó en los dos turnos y contó con la presencia del Jardín 906, la Primaria N°2, la Secundaria N°17, Herencia Serrana, la Comunidad Peñi Mapu, comunidades vasca, italianas y alemanes, que llevaon bailes, talleres y exposiciones.