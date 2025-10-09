Con una importante presencia de las familias, que acompañaron las producciones de las instituciones educativas, se realizó un acto por el respeto y la diversidad.

El encuentro se realizó en los dos turnos y contó con la presencia del Jardín 906, la Primaria N°2, la Secundaria N°17, Herencia Serrana, la Comunidad Peñi Mapu, comunidades vasca, italianas y alemanes, que llevaon bailes, talleres y exposiciones.