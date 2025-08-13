En el caso del festejo en la vecina localidad, se trata de la edición número diez de la celebración, que comenzó por impulso de los estudiantes del anexo de la Secundaria 1. Será entre las 11 y las 18 horas, alrededor de la estatua que homenajea a la mujer campesina. Desde allí informará Luciana Pedernera con flashes en el aire y contenido en las redes y página web.

Al tiempo, Melisa Mc Donald estará participando de la edición 31 de la ya tradicional feria que tiene lugar en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Armas 2025 tiene expositores nacionales e internacionales y reúne a fabricantes, importadores y comerciantes del rubro.

A estas presencias, se suma la cobertura de la Fiesta de MANO en el predio de la Rural de Olavarría. La historia de la misma, se remonta a más de 41 años, en las que ha tenido distintas denominaciones.

Todo, como ya dijimos, se podrá seguir por el aire, las redes y la página web de la multiplataforma.

MR