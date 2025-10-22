Dona tu mechón de pelo en la secundaria 14
En diálogo con el móvil de LU32 la docente Valeria Garcia contó detalles del evento en conjunto con Pelucas Solidarias Olavarría, que se desarrollará el viernes en la escuela ubicada en calle Piedras casi Avenida Avellaneda desde las 10hs.
La docente a cargo de la actividad contó que “es nuestro segundo año, de esta edición solidaria, junto con Pelucas Solidarias Olavarría. Nosotros vamos a reunir el viernes 24 a partir de las 10 de la mañana en la escuela, en Piedras casi Avenida del Valle, a compartir una mañana diferente”.
Valeria explicó que “podemos donar desde un mechón de cabello, que es muy poquito el pelo que las chicas cortan, y podemos colaborar de otra manera. A través de la donación de rollos de cinta de papel de 18 milímetros, podemos donar elástico a partir de 2 centímetros, hilo de poliéster negro”.
La referente se mostró muy contenta con la respuesta de la comunidad porque “el año pasado fue la primera vez y nos tiramos así como a la pileta a ver, y la verdad que la comunidad respondió muy bien. El barrio, los estudiantes, las familias concurrieron, y este año les sumamos un desayuno compartido con las chicas de Pelucas Solidarias”.