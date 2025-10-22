Dona tu mechón de pelo en la secundaria 14

La docente a cargo de la actividad contó que “es nuestro segundo año, de esta edición solidaria, junto con Pelucas Solidarias Olavarría. Nosotros vamos a reunir el viernes 24 a partir de las 10 de la mañana en la escuela, en Piedras casi Avenida del Valle, a compartir una mañana diferente”.

Valeria explicó que “podemos donar desde un mechón de cabello, que es muy poquito el pelo que las chicas cortan, y podemos colaborar de otra manera. A través de la donación de rollos de cinta de papel de 18 milímetros, podemos donar elástico a partir de 2 centímetros, hilo de poliéster negro”.

La referente se mostró muy contenta con la respuesta de la comunidad porque “el año pasado fue la primera vez y nos tiramos así como a la pileta a ver, y la verdad que la comunidad respondió muy bien. El barrio, los estudiantes, las familias concurrieron, y este año les sumamos un desayuno compartido con las chicas de Pelucas Solidarias”.