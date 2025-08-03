La Zona de Actividades Logísticas de Olavarría, recordemos, se encuentra en las cercanías de la Ruta Nacional 226, a la altura del cruce con la avenida Pellegrini, sobre uno de los principales accesos a la ciudad.

El encuentro dio marco a la firma de los respectivos boletos de compra venta. En la actividad el jefe comunal, Maximiliano Wesner, estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y Bernardo Baldino, subsecretario de Empresas e Inversiones.

Cabe recordar que dicha zona esta destina principalmente para empresas dedicadas a la logística, y que recientemente, luego de acordar con los empresarios que ya trabajan en el sector, el Municipio realizó una inversión superior a los 12 millones de pesos para el mejoramiento integral de la iluminación con led. También se indicó que se está trabajando en el reordenamiento del sector.

Breve reseña de las empresas firmantes:

Distribuidora Guale S.R.L.:

Empresa distribuidora oficial de la línea Pepsico. Comenzó con la actividad en la vecina ciudad de Tandil en el año 2012, teniendo como zona de influencia localidades como Ayacucho, Benito Juárez y Rauch.

Con el tiempo expandió la distribución a ciudades como Azul, Tapalqué y Chillar. Debido al crecimiento de la empresa incorporó productos de Molinos Río de La Plata, lo que les permitió operar en más ciudades de la provincia, como Tres Arroyos, González Chávez y ciudades de la costa atlántica (tales como Claromecó, Pinamar, Valeria del Mar, Carilo, Villa Gesell y Madariaga).

En el 2023 la firma Pepsico les propuso incorporar la zona de Olavarría, Bolívar, Lamadrid y Laprida. Por tal motivo, ponderando la ubicación estratégica y su conexión con rutas nacionales, eligieron Olavarría como centro de operación y depósito.

Adquirieron en la Zona de Actividades Logísticas un lote de 3600m2 para instalar un depósito de 600 m2.

Halcón de Venta 7400 S.R.L:

Empresa familiar olavarriense con más de 30 años de trayectoria en el transporte general de cargas. Cuenta con 7 equipos completos propios, y terceriza trabajo con fleteros fijos.

Con el objetivo de ordenar la logística de los vehículos de su propiedad, adquieren un lote de 6000 m2 para concentrar no sólo la actividad administrativa, sino como lugar de guardado y mantenimiento de las unidades, como así también de los insumos que requiere el transporte de cargas.

En el lote tienen proyectado construir oficinas de 30 m2 y galpón de 200 m2.

MR