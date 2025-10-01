El acto se desarrolló en el Palacio Municipal, encabezado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, y el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo.

Vale recordar que, debido a la amplitud que presenta la red vial, se ha decidido dividirla en dos zonas: Zona A, con una extensión total de 1.045,85 km, y Zona B, que comprende 1.073,97 km. En ambos casos se contó con la participación de dos oferentes.

Zona A

Proponente N.º 1: Sacchi, Rubén Horacio, quien cotizó la suma de 184.520.000 pesos.

Proponente N.º 2: Claudia Susana San Román, quien cotizó la suma de 175.900.000 pesos.

Zona B

Proponente N.º 1: Sacchi, Rubén Horacio, quien cotizó la suma de 149.610.000 pesos.

Proponente N.º 2: Claudia Susana San Román, quien cotizó la suma de 175.900.000 pesos.

De acuerdo con lo indicado desde la Dirección de Obras Rurales del Municipio, a cargo del Ing. Mariano Arrignón, los trabajos consistirán en la eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre paso del agua a través de la alcantarilla, permitiendo de este modo el mantenimiento de un buen drenaje. De igual manera, se efectuará la limpieza y el encausamiento de los cursos de agua existentes, tanto a la entrada como a la salida de los mismos.

También se incluyen las tareas de reparación de alcantarillas, el reemplazo de tubos dañados, la reconstrucción de secciones y la conservación de la tapada mínima. Se repararán las secciones o, bien, se reemplazarán los caños rotos de manera individual cuando fuese posible. De lo contrario, se cambiará la alcantarilla completa, debiéndose realizar en ambos casos una base firme donde se asiente perfectamente la alcantarilla.