Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, e incluye un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales.

Según la información proporcionada por ANSES, hay 10% de descuento en Carrefour en todos los rubros con tope $35.000. No acumula con otras promociones.

Por otro lado, en Día también hay 10% de descuento en todos los rubros con tope $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.

En ambos casos se agrega la aclaración de que se exceptúa a carnes, electro y marcas seleccionadas.

Agregan que la iniciativa no tiene costo alguno para el Estado.