Espigas
Dotti: “Siempre hacen falta cosas”
El delegado atendió la requisitoria de la Unidad Móvil de Radio Olavarría y contó parte del día a día del trabajo en la localidad. Recalcó que hace poco tiempo que está, pero destacó el trabajo en salud y reconoció que falta en lo que son las calles.
Relaciona esto, de todas maneras, con el estado del tiempo y no con las herramientas que, admitió, las tienen.
En cuanto a faltas, manifestó que son muchas, pero mencionó que un cajero automático es de las más notorias.