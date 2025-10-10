Romina Gaitán, integrante de Mujeres Rurales en Red desde 2020 e integrante de la comisión organizadora del encuentro, visitó los estudios de LU 32.

No solo se refirió a todo lo que acontecerá el sábado 1 de noviembre, sino que habló de los distintos desafíos que afrontan quienes viven en el campo y de lo que significa Mujeres Rurales en Red.

Dijo que buscan visibilizar en la ciudad las distintas problemáticas que afrontan en lo cotidiano, sobre todo las dificultades relacionadas con los caminos rurales y la conectividad.

Aseguró que, en el campo, uno se las arregla con lo que tiene y como puede.

Habló de cómo se trabaja en los días de lluvia.

Sobre el Encuentro de Mujeres Rurales, dijo que fue declarado de interés municipal y provincial.

Dijo que se realiza en conmemoración del Día de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre.

Entre las actividades que se llevarán a cabo mencionó el paseo de artesanos, la actuación de ballets folklóricos y, finalmente, la gran peña folklórica.

Obviamente, quienes se acerquen hasta la rural van a poder disfrutar de espacios gastronómicos.