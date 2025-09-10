Fiestas Populares
El 12 de octubre se realizará “Espigas en Acción”
Es una nueva edición de la fiesta que tiene por objetivo el reencuentro entre los vecinos y, también, con las instituciones de la localidad. Marina Schwerdt, Olga Occhi, Victoria Sayago y Nancy Suárez, integrantes de la comisión que la organiza, dialogaron con la unidad móvil de LU32, que este miércoles recorrió la zona norte del partido.
Espectáculos, danzas folclóricas, exhibiciones en el museo y un gran almuerzo son los principales atractivos que ofrece el festejo, al que calificaron como la fiesta de los besos, los abrazos y los apretones de manos.