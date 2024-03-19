Dijo que, de cualquier manera, este martes por la tarde se pueden dar tormentas de variada intensidad.

En cuanto al alerta, se prevén tormentas fuertes por la mañana y por la tarde del miércoles, sumándose fuertes ráfagas de viento en horas de la tarde.

Guevara dijo que las comunicaciones con el Servicio Meteorológico son permanentes tanto antes, durante como después de las emergencias.

Dijo que desde horas tempranas se hizo un relevamiento sobre las zonas anegadas por la lluvia y se comprobó que todo va evolucionando de acuerdo a lo previsto.