Mariano Rodriguez contó que “la idea principal cuando yo me meto en el personaje es que del otro lado la gente se pueda relajar, disfrutar con el personaje de Único Mimo. Yo tengo un nombre que se llama Único Mimo, nombre artístico. Lo que yo hago es armar guiones para que la gente entienda desde el principio del Mimo hasta el final”.

Con motivo del “día del niño” el artista visitará a los más chiquitos en internación y explicó que “voy preguntando por la cantidad de internados que hay, para saber qué cantidad de juguetes tengo que llevar. El domingo, entre las 10 y las 11 de la mañana voy a estar en pediatría”.

Respecto de los juguetes el mimo dijo que los pueden acercar al hospital o comunicarse con él para coordinar al teléfono 2284-533109.

NB