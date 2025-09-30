En efecto, en forma previa, el magistrado interviniente, ante la negativa de la Defensa Oficial de asumir la representación de la actora, cursó una intimación judicial al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul y a sus autoridades para que designen un matriculado, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones penales en caso de incumplimiento, y dio intervención a este Consejo Superior.

En este marco corresponde dejar sentado que la función de los colegios es velar por el correcto funcionamiento del sistema, asegurando tanto el acceso a la justicia para los vulnerables como la integridad y la reglamentación de la profesión. La decisión del magistrado de imponer una designación contraria a la reglamentación vigente, dictar sentencia sin el debido patrocinio letrado, entre otras irregularidades, socava la organización del sistema de asistencia gratuita y la sostenibilidad del servicio profesional.

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires reitera su compromiso inquebrantable con el acceso a la justicia y se pone a disposición para buscar soluciones institucionales que permitan una eficaz prestación de la asistencia jurídica, siempre dentro del marco legal vigente y respetando las competencias de cada organismo.