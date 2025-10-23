En desarrollo…

El primer movimiento en la sesión tuvo que ver con un pedido de la oposición, en la voz del concejal Coscia, para tratar sobre tablas el proyecto que busca declarar la emergencia en seguridad en el distrito durante seis meses. Fue aprobado por unanimidad. Se trata de una acción que se destaca, debido a que el expediente en cuestión es un proyecto de ordenanza, y es necesaria una mayoría agravada para que se trate sobre tablas sin pasar por comisiones.

Luego se trataron y aprobaron dos proyectos relacionados con los excombatientes de Malvinas: uno que extiende el reconocimiento en la exención del pago de tasas municipales y otro que nomina “Plaza Soberanía Nacional” al área ubicada entre las calles Islas Malvinas, Vélez Sarsfield, Antártida Argentina y Bolívar.

También se aprobaron varias donaciones y convalidaciones remitidas por el Ejecutivo.

Tras eso, y con los representantes de la Cámara Empresaria, Parque Industrial y la Unión Industrial en la barra, comenzó el tratamiento del proyecto de ordenanza que presentaron en el mes de mayo.

El concejal Galli fue el primero en tomar la palabra y destacó lo hecho por las instituciones. Fustigó al Ejecutivo por haber presentado una nota con la firma del intendente para “parar” el proyecto y, al tiempo, destacó la creación de la mesa que propone el expediente.

El concejal González puso en relieve lo relacionado con la actitud de las instituciones, que se mostraron dispuestas al diálogo constantemente. Para él, el planteo es “coherente” y “necesario”.