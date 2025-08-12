El expediente refiere al convenio firmado el 4 de noviembre de 2023 entre la Municipalidad de Olavarría, entonces representada por el exintendente Ezequiel Galli, y los responsables del fideicomiso, para el desarrollo urbanístico de la chacra 632 bajo el régimen de la Ley de Hábitat N°14.449.

Durante el encuentro, Negri manifestó la voluntad del fideicomiso para aceptar a quienes compraron lotes en forma anticipada a la inmobiliaria Buscarini, a pesar de las irregularidades detectadas en estas transacciones.

Además, indicó que desde la confirmación del fideicomiso no se están comercializando lotes y que tampoco existe un precio de venta de los mismos.

Por último, Negri expresó la voluntad de encontrar los mecanismos necesarios para garantizar la realización del proyecto.

MR