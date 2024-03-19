El intendente dijo que desde Defensa Civil le confirmaron que el alerta meteorológico dispuesto para hoy se pasó para el miércoles.

Dijo que la falta de obra hidráulica en conjunto con la cantidad de agua caída y el crecimiento de la ciudad, provocaron los inconvenientes de estas últimas horas.

Wesner dijo que se hizo un rápido diagnóstico y con la recorrida casa por casa por los barrios más afectados, se logró canalizar la emergencia.

Sobra la situación del arroyo, dijo que se hace un monitoreo permanente con obra pública y que el comportamiento es el esperado.

Confirmó que estuvo en contacto con el Gobernador Kicillof y con distintos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

Con respecto a las localidades, aseguró que estuvo recorriendo Hinojo y Sierra Chica que han sido los lugares más afectados.

Finalmente, dijo que se reunió con las empresas que tienen servicios concesionados como Coopelectric y Malvinas a fin de que se haga una limpieza preventiva de desagues y de la vía pública en general.